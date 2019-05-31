РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мая. Автоматизированную систему управления светофорами запустили на участках Волоколамского шоссе в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В Красногорск на Волоколамском шоссе на участках от улицы Речная до улицы Светлой в пилотном режиме работает автоматизированная система управления дорожным движением, которая включает 13 светофорных объектов. Для оптимизации движения транспортных и пешеходных потоков в центре управления регионом координируют работу 13 светофорных объектов: в зависимости от затруднений движения переключают режимы работы светофоров в утренние и вечерние часы пик, а также в выходные дни», - говорится в сообщении.

Работа проводится преимущественно утром и вечером – в моменты интенсивного движения. Контролируют ситуацию также в дневное время, включают режим «Зеленой волны» и разгружают проблемные участки.

«Автоматизированная система управления дорожным движением является одним из инструментов повышения безопасности, реализуемым в рамках проекта «Умная дорога». Система была подключена на участке Волоколамского шоссе в марте. В зависимости от дорожной ситуации диспетчеры переключают режимы работы светофорных объектов. Таким образом, время проезда на данном участке сократилось на 30%», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В 2019 году на участках Волоколамского шоссе в Красногорске, Истре и на пересечении дороги с А-107 (ММК) запустят интеллектуальную транспортную систему (ИТС) – «Умная дорога». В перспективе планируется ее интегрировать с ИТС города Москвы, что позволит организовать работу светофорных объектов в автоматизированном режиме, тем самым обеспечив координацию движения транспортных потоков, сократить заторы при въезде и выезде из городов Московской области, а также в утренние и вечерние часы по направлению из области в Москву и обратно.