РИАМО - 31 мая. В Коломне открылся первый в Московской области центр оказания услуг (ЦОУ) «Мой бизнес», в ближайшее время в регионе появится еще 12 таких центров, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Центры «Мой бизнес» создаются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это место, где действующие предприниматели и граждане, планирующие открыть свой бизнес, могут по принципу «одного окна» получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности.

«В России реализуются 12 национальных проектов, один из которых – проект развития предпринимательства, в рамках которого федеральное правительство совместно с регионами создает удобный сервис, доступный для каждого предпринимателя, – место, куда любой бизнесмен сможет прийти и получить ответ на любой вопрос, касающийся бизнеса», – сказал министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан.

Он отметил, что и в Российской Федерации, и в Московской области много мер и институтов поддержки предпринимательства. Задача центров «Мой бизнес» – объединить все эти меры и институты в одном месте.

Среди задач центров министр назвал сопровождение любого инвестиционного проекта «под ключ», решение проблем с любой документацией, в том числе разрешительной, консультирование по открытию счетов, работе с банками, получению кредитов, софинансирования, федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки, по расширению и масштабированию бизнеса, подключению к сетям, подбору помещений, обучение и многое другое.

Особое внимание будет уделяться сложным, проблемным вопросам. При этом к каждому обратившемуся в ЦОУ «Мой бизнес» будет индивидуальный подход. Все системные вопросы и стандартные услуги субъекты малого и среднего предпринимательства также смогут получить онлайн.

Особое внимание Ан обратил на взаимодействие предпринимателей с контрольно-надзорными органами.

«Если предпринимателя незаконно, злоупотребляя полномочиями, те или иные лица будут «донимать», он также может обратиться в «Мой бизнес». Центры – это часть инфраструктуры министерства инвестиций и инноваций Московской области, муниципалитетов и их руководителей. При любом злоупотреблении должностных лиц мы возьмем проблему на контроль, решим ее и далее будем следить, чтобы подобное впредь не возникало», – подчеркнул министр.

Он добавил, что на малых и средних предпринимателей приходится треть экономики региона. Они создают треть рабочих мест (для сравнения, в среднем по России этот показатель составляет 21%). То есть в Подмосковье в полтора раза больше малых и средних предпринимателей, чем в среднем по стране.

«И это не предел. В ряде стран малый и средний бизнес дает 50-60% экономики. Мы к этому должны стремиться», – резюмировал министр.

ЦОУ «Мой бизнес» размещаются на базе действующих многофункциональных центров, коворкингов, филиалов торгово-промышленных палат – там, где получать услуги будет наиболее удобно для предпринимателей. Так, в Коломне центр открылся по адресу: улица Уманская, дом 20, где расположились многофункциональный центр и Коломенская торгово-промышленная палата.

В ближайшее время ЦОУ «Мой бизнес» откроются в Волоколамске, Орехово-Зуеве, Можайске, Люберцах, Королеве, Дмитрове, Реутове, Богородском округе, Красногорске, Истре, Мытищах и Солнечногорске. В перспективе они появятся во всех муниципальных образованиях области.