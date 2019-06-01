РИАМО – 1 июн. «Аэроэкспресс» подготовил для маленьких пассажиров 600 подарков в честь Дня защиты детей, в субботу их вручат на вокзалах и в аэропортах, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«1 июня сотрудники компании в терминалах «Аэроэкспресс» вручат детям подарочные пакеты, в которых юные пассажиры найдут раскраски, наборы для творчества, сладости и многое другое. Всего в компании приготовили 600 подарочных комплектов», – говорится в сообщении.

В аэропорту «Шереметьево», а также на Белорусском и Павелецком вокзалах подарки можно будет получить на стойках информации. На Киевском вокзале, в аэропортах «Домодедово» и «Внуково» – у сменного специалиста. Кассиры направят пассажиров с детьми к пунктам выдачи подарков.

«Мы поздравляем наших пассажиров с Международным днем защиты детей и желаем, чтобы каждый ребенок был окружен вниманием, заботой и теплотой. Специально для самых маленьких пассажиров в этот день совместно с партнерами мы подготовили подарки, которые, надеемся, добавят радости и улыбок в поездке», – отметила генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

В компании напомнили, что проезд для детей до пяти лет в аэроэкспрессах бесплатный. Для детей от 5 до 7 лет есть специальный тариф, цена билета – 140 рублей. Кроме того, для пассажиров с детьми доступна бесплатная услуга «Персональный помощник», в рамках которой сотрудники компании встретят в аэропорту, помогут с оформлением билетов вне очереди и размещением багажа в вагонах.