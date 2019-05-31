РИАМО - 31 мая. На строительной площадке ЖК «Южная Долина» в Ленинском районе (Горки Ленинские, поселок Мещерино) прошла встреча участников долевого строительства, представителей министерства жилищной политики Московской области, администрации Ленинского района и строителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Возведение жилого комплекса началось в 2015 году, первоначально планировалось ввести объект в эксплуатацию в июне 2017 года, но в связи с перебоями финансирования сроки завершения работ постоянно переносились.

«В настоящий момент завершено строительство домов №№ 5 и 9. На завершающем этапе находятся дома №№ 8 и 10. В целом в жилом комплексе строятся 11 жилых домов и еще по двум жилым домам планируется начать работы в июне текущего года», — сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Завершение работ ЖК «Южная долина» в Ленинском районе находится на контроле министерства жилищной политики региона. Всего на строительной площадке трудится более 100 рабочих. Еженедельно застройщик отчитывается о проведенных мероприятиях.