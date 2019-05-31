РИАМО - 31 мая. Андрей Кулаков покинул пост главы Раменского района Подмосковья, исполняющим обязанности стал первый заместитель главы администрации района Николай Воробьев, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«Двадцать девятого мая 2019 года Кулаков Андрей Николаевич досрочно прекратил полномочия главы Раменского района Московской области», — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности назначен первый заместитель главы администрации района Николай Воробьев.

Глава Раменского района является высшим должностным лицом Раменского муниципального района.

Кулаков был назначен главой Раменского района в ноябре 2016 года. До этого, с 31 декабря 2015 года по ноябрь 2016 года, по результатам конкурса замещал должность руководителя администрации Раменского муниципального района.