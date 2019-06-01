РИАМО - 1 июн. Центральной площадкой торжеств в День защиты детей в Московской области станет Домодедово, для детей-сирот будут организованы соревнования по хоккею и много развлекательных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций региона.

«Настоящий праздник под названием «Домодедово — территория детства» будет подарен тем ребятам, которые больше всего в нем нуждаются – маленьким пациентам Детского инфекционного отделения ЦГБ Домодедова и детям из образовательных организаций для детей-сирот Московской области», — рассказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Гости праздника, среди которых знаменитые общественные деятели региона, звезды спорта и телевидения, утром в субботу посетят Центральную больницу города Домодедово, поздравят детей и вручат подарки.

На площадке праздника около 300 детей-сирот смогут посмотреть хоккейный матч с участием известных спортсменов.

Матчи проведут также команды звезд хоккея из Подмосковья и воспитанников образовательных организаций для сирот. В составе каждой команды будут именитые игроки и дети. Таким образом, ребятам будет предоставлена уникальная возможность сыграть бок о бок с легендами спорта.

В мероприятии примут участие известные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Александр Кожевников, Плещева, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок, Народный артист России Игорь Бутман и члены Общественной палаты Московской области.

После мероприятия пройдет автограф и фотосессия со звездами хоккея, все дети получат памятные сувениры, подарки, брендированные призы. Также на площадке мероприятия будут работать интерактивные зоны: спортивные соревнования, локация с мастер-классами, аквагримом, полоса препятствий, сборка/разборка автомата, батуты, угощения.

Начало мероприятий в 10:00, адрес: детское инфекционное отделение ЦГБ Домодедово, улица Пирогова, 9, строение 6.

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