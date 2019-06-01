РИАМО – 1 июн. С субботы споры по ОСАГО, которые возникают между страховой компанией и потерпевшим, до подачи иска будут рассматривать финансовые омбудсмены.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, омбудсмен в обязательном порядке будет разбирать споры на сумму до 500 тысяч рублей, но по ОСАГО размер требований не ограничен. Рассмотрение жалобы будет длиться не более 15 дней с момента подачи. Решение омбудсмена обязательно для исполнения, но потребитель или страховая компания могут его оспорить в суде.

Услуги омбудсмена для граждан будут бесплатными, для страховщиков они будут стоить 45 тысяч рублей, если решение будет не в их пользу. Если решение будет в пользу страховщика, то для компании услуги омбудсмена также будут бесплатными.

Кроме того, с субботы российские водители могут оформить документы о ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции, даже если в аварии участвовала машина, зарегистрированная и застрахованная за рубежом.

Согласно поправкам в закон об ОСАГО также расширяется список тех, кто может получать компенсационные выплаты. Теперь, кроме потерпевшего и выгодоприобретателя, на компенсации могут претендовать наследник, представитель потерпевшего по нотариальной доверенности и другие лица.