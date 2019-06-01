РИАМО - 1 июн. В День защиты детей на Московской канатной дороге состоится шахматный турнир «Блиц на высоте», кульминацией мероприятия станут первые в мире шахматные партии, которые проведут в движущихся кабинах канатной дороги.

Турнир начнется в 14:00, в нем примут участие сильнейшие спортсмены шахматной школы имени М.М. Ботвинника и студенческая сборная по шахматам МГУ имени М. В. Ломоносова. Кульминацией мероприятия станут первые в мире партии, сыгранные в кабинах канатной дороги во время поездки. Маршрут составит около 15 минут (от «Воробьевых гор» до «Лужников» и обратно). За это время игрокам необходимо будет успеть сыграть одну молниеносную партию в шахматы. Всего на раздумье каждому шахматисту будет предоставлено по пять минут.

Мероприятие начнется с турнира по парным шахматам. Первый ход в первом туре на первой доске сделает заслуженный мастер спорта России, депутат Госдумы Светлана Журова. Партии основного турнира будут проходить в формате игры в блиц. В это же время пройдет сеанс одновременной игры с участием чемпиона Европы, международного гроссмейстера Эрнесто Инаркиева.

Канатная дорога в «Лужниках» открылась для пассажиров 27 ноября 2018 года. Всего на маршруте три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки). Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая.