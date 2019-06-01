РИАМО – 1 июн. Аэропорт «Внуково» с субботы начинает принимать электронные посадочные талоны, для сканирования кода необходимо поднести бумажный посадочный талон или экран мобильного устройства с ним к сканеру, сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

«При прохождении предполетных процедур в аэропорту пассажиры могут самостоятельно сканировать код имеющегося посадочного талона (бумажного или электронного) с помощью специального оборудования, установленного на пунктах спецконтроля при проходе в зону режимных ограничений (в зал вылета) и на выходе при посадке на борт воздушного судна», – говорится в сообщении.

Для сканирования кода посадочного талона необходимо поднести бумажный посадочный талон или экран мобильного устройства с электронным посадочным талоном к сканеру.

«Оптимальное для считывания кода расстояние между посадочным талоном и сканером составляет 10-15 сантиметров. В случае использования электронного посадочного талона убедитесь, что яркость экрана мобильного устройства является достаточной для его считывания, а на экране отсутствуют антибликовая и прочие защитные пленки/стекла, не позволяющие произвести сканирование информации», – дополняется в материале.

В случае, если мобильное устройство не позволяет сканировать информацию с его экрана, бумажный посадочный талон можно получить на стойке регистрации своего рейса.