РИАМО - 31 мая. В пятницу в подмосковном Егорьевске ключи от новых квартир получили 75 переселенцев из аварийного жилья, благоустроенное жилье в Нечаевском переулке им предоставлено в рамках реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

В комфортабельные квартиры с ремонтом переедут жители 38 аварийных помещений, расположенных по адресам: улица Песочная, дом 11 и 11А, улица Глуховская, дом 1. Всего расселено более 950 квадратных метров аварийного жилья.

«Мы реализовали большую программу по предыдущим этапам расселения, на этом нельзя останавливаться. С начала 2019 года современное благоустроенное жилье уже получили более 400 человек. Расселено 4,5 тысячи квадратных метров аварийных помещений», - сказал министр областного Стройкомплекса Руслан Тагиев.

Он добавил, что стратегия новой программы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» заключается в постоянном наращивании темпов переселения из отслужившего свой срок жилья.

Переселенцев с новосельем в Егорьевске поздравили глава округа Александр Гречищев и заместитель председателя Общественного совета при Минстрое Подмосковья Игорь Матвейко.