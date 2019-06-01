РИАМО - 1 июн. Столичные парки открывают бесплатные курсы, большая часть занятий начнется в субботу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Летом парки Москвы приглашают посетить бесплатные спортивные, творческие и образовательные курсы для взрослых. Занятия проводятся регулярно, записаться на них можно, связавшись с парками по телефонам, указанным на их официальных сайтах», – говорится в сообщении.

Разнообразную летнюю образовательную программу подготовил парк Горького. Так, здесь можно будет бесплатно изучать иностранные языки. Занятия по английскому с носителями языка будут идти до конца августа по пятницам. А по воскресеньям здесь будут учить французскому.

Кроме того, по субботам с первого дня лета в парке Горького начнут проводить уроки флористики, а по понедельникам и субботам — занятия по стретчингу, на которых можно улучшить растяжку и даже научиться садиться на шпагат. Также здесь все лето можно учиться танцевать в самых разных стилях.

Курсы английского языка откроются и в парке музея-заповедника «Царицыно». Занятия будут проходить с 1 июня по 31 августа по четвергам. Кроме того, бесплатные языковые уроки организуют в Перовском парке, усадьбе Воронцово, саду «Эрмитаж» и саду имени Баумана.

Бесплатные беговые и функциональные тренировки на свежем воздухе будут проводиться в парке Победы на Поклонной горе и парке «Ходынское поле». Любителей игры в мяч в парке у прудов «Радуга» этим летом ждет футбольный клуб для взрослых. Занятия там будут проводить как по будням, так и по выходным.

В Таганском парке по вторникам и четвергам будет работать теннисный клуб, а по субботам – секция бокса. Для участия в занятиях необходима предварительная регистрация.