РИАМО - 31 мая. В городском округе Клин в День защиты детей впервые пройдет отборочный тур Всероссийского инновационного фестиваля детско-юношеского и молодежного творчества «100 городов России», говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

Организаторы регионального отборочного тура: РОО СЗЖ «Женщины нашего города» и управление социально значимых проектов администрации городского округа Клин.

«В фестивале примут участие около 100 человек из Клина, Солнечногорска, Зеленограда, Дмитрова, возраст от 5 до 25 лет. Номинации: народный и эстрадный вокал, художественное слово, народная и современная хореография», - говорится в материале.

В рамках праздника в парке «Вальс цветов» рядом с исторической усадьбой Демьяново пройдет открытие уникальной для города новой сцены, которая установлена на воде. Именно на ней и будут выступать участники фестиваля.

По итогам отборочного тура победители примут участие в XI гала-концерте Всероссийского инновационного фестиваля детско-юношеского и молодежного творчества «100 городов России» в Севастополе 19-21 сентября 2019 года.

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