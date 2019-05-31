РИАМО - 31 мая. В магазине музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре появились в продаже работы художника Виктора Кузнецова, который является членом Международного художественного фонда, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В «Новом Иерусалиме» работают два магазина - печатной и сувенирной продукции. В магазине печатной продукции можно найти не только книги по истории Нового Иерусалима, тематические издания по разным коллекциям музея, каталоги выставок, буклеты и открытки, но и уникальные картины подмосковных художников.

«На этой неделе в продажу поступили прекрасные пейзажи Виктора Ивановича Кузнецова, участника многочисленных художественных выставок», — говорится в сообщении.

Кузнецов родился в 1940 году в Ступине. С 2006 года является членом Международного художественного фонда. Его работы находятся в частных собраниях Москвы, а также в США, Германии, Испании, Норвегии.

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