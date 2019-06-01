РИАМО – 1 июн. В первый день лета в столице состоится благотворительный забег «Бегущие сердца», он пройдет на дистанциях 4,2, 10 и 42,2 километра, сообщается на сайте марафона.

Участники забега стартуют в 09:00.

«В 2020 году в Москве на Новинском бульваре начнет свою работу центр раннего вмешательства фонда «Обнаженные сердца». Деньги, собранные на забеге в 2019 году, также пойдут на его развитие, а также на проекты ранней помощи на существующих площадках в Москве, Нижнем Новгороде и Туле», - говорится в сообщении.

Стартуют участники с Васильевского спуска.

Ранее из-за марафона изменилась схема движения в центре Москвы. С 12:00 30 мая до 23:59 2 июня перекрыта площадь Васильевский Спуск. В субботу до 18:00 перекрыты Москворецкая улица и Большой Москворецкий мост, с 07:00 до 12:30 перекроют Болотную улицу, Болотную площадь, улицу Серафимовича и Софийскую набережную, с 07:00 до 14:30 – 2-й Раушский переулок, а также Раушскую, Москворецкую, Кремлевскую, Пречистенскую и Фрунзенскую набережные.

С 07:00 до 15:30 водители не смогут проехать по Садовнической улице, улице Балчуг, Лубочному переулку, Большому Устьинскому мосту и Устьинской набережной, а с 08:00 до 15:00 – по Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережным.