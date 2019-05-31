РИАМО - 31 мая. Статуэтки из серии «Балет» Императорского фарфорового завода пополнили коллекции фондов музея-заповедника Петра Чайковского, в частности, скульптурные образы Галины Улановой, Татьяны Карсавиной, Николая Цискаридзе, Майи Плисецкой, Екатерины Максимовой и Владимира Васильева станут экспонатами выставочных проектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

«В 2015-2016 годах скульптор завода Анатолий Данилов продолжил тему русского балета в фарфоре, заданную С.Н. Судьбининым, Е.А. Янсон-Манизер, и разработал серию высокохудожественных произведений, исполненных в реалистичной манере с тщательной проработкой деталей и с тонкой моделировкой, посвященную современным мэтрам танца», - говорится в материале.

Дом-музей П.И.Чайковского в Клину — один из старейших мемориальных музеев мира — по сути своей является музейным комплексом, заповедником, так как включает в себя все необходимые для этого компоненты.

В музее собрана коллекция документов о жизни, творчестве П.И. Чайковского, сценической истории и истории исполнительских интерпретаций его произведений. Создана систематическая коллекция фотографий, афиш, программ исполнения музыки от прижизненных до современных. Музей также собирает исследования, посвященные композитору — как изданные, так и неопубликованные.

Значительное место в собрании занимает раздел, посвященный международным конкурсам имени П.И. Чайковского, а также коллекция произведений изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) и особенно такой раздел ее, как «Сценография», который включает в себя эскизы декораций и костюмов к произведениям Чайковского ведущих театральных художников с конца XIX века до наших дней, театральные костюмы, в которых выдающиеся певцы и танцовщики создавали образы героев гениальных опер и балетов великого композитора.

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