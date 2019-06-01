РИАМО - 1 июн. Городские библиотеки в субботу открывают летние читальни в 11 парках Москвы, они будут работать до конца лета по выходным с 12:00 до 18:00, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В летних читальнях гости парков могут познакомиться с книжными новинками, почитать классику и записаться в библиотеку. А еще в течение сезона в них будут проводиться бесплатные лекции, мастер-классы, спектакли, интеллектуальные игры и познавательные квесты», - сказала заместитель мэра Москвы в правительстве города - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Стойки выдачи книг и полки буккроссинга разместят в парковых павильонах, на верандах, в шатрах или ротондах, а места для чтения оборудуют под открытым небом. Летние читальни появятся в саду имени Баумана, Таганском, Измайловском парках, парках «Северное Тушино», «Кузьминки», музее-заповеднике «Царицыно» и других зонах отдыха.

В частности, у каждой читальни своя программа. В летней читальне Воронцовского парка каждые выходные будут проходить литературные чтения. Сотрудники библиотек расскажут гостям о произведениях классиков и современных писателей и зачитают отрывки из них.

Читальня в парке «Красная Пресня» приглашает освоить азы ораторского искусства и выучить английский язык. Первое занятие по риторике состоится в субботу в 12:00, а урок английского начнется в 16:00.

В первый день лета в читальне, расположенной в Измайловском парке, пройдет акция «Книжный ростомер». Ее участникам предложат измерить свой рост в книгах. Также пройдет программа «Открытый микрофон»: каждый гость сможет прочитать стихи или спеть песню.