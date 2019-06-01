РИАМО – 1 июн. Московский зоопарк подготовил специальную праздничную программу, посвященную Дню защиты детей, в субботу посетителей ждут тематические мастер-классы, интерактивные экскурсии, сообщается в официальной группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Праздник начнется с самого утра и продолжится до 16:00.

«С 11:00 до 15:30 наши гости смогут принять участие в увлекательных художественных мастер-классах: попробовать себя в роли художника или ювелира, познакомиться с основами техники безопасности, научиться оказывать первую помощь, превратиться в любимое животное во время сеанса аквагрима», – говорится в сообщении.

Отдельная часть мастер-классов будет носить спортивный характер.

«Так, юные гости зоопарка смогут посоревноваться в стрельбе из лука, почувствовать себя настоящими футболистами или же сыграть в бадминтон. Все мастер-классы будут проходить на «Кругу катания» на старой территории», – уточняется в материале. Одновременно с этим в 11:00 начнется большой праздничный концерт на площадке у павильона «Дом птиц».

«В программе выступления детских музыкальных и танцевальных коллективов, сольные и ансамблевые номера, театральные сценки и миниатюры, а также многое другое», – перечисляется в сообщении.

С 11:00 до 16:00 в образовательном центре будет проходить специальная программа «Один день в зоопарке» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«В рамках нее юные посетители и их родители смогут познакомиться с зоопарком и его обитателями, а некоторых животных можно будет погладить и даже подержать в руках. В основе программы лежат элементы зоотерапии, позволяющие ее участникам получить позитивный опыт взаимодействия с животными», – подчеркивается в сообщении.

Важной частью праздника станут тематические экскурсии, которые будут отправляться от главного входа в зоопарк в 11:00, 13:00 и 15:00.

«Их героями станут животные разных континентов: белые медведи и амурские тигры, рыси и азиатские львы, капибары и альпаки, папуанские пингвины и кафрские вороны, всеобщий любимец манул и многие другие животные. Чтобы принять участие в экскурсиях, необходимо приобрести билет в кассах зоопарка или в сувенирном киоске», – дополняется в материале.

Участие в остальных мероприятиях в рамках праздника совершенно бесплатное. Вход на территорию зоопарка в субботу будет осуществляться по билетам.

«Однако самые креативные смогут воспользоваться условиями акции «Сумерки», которая продлится до 30 июня. В рамках акции люди, пришедшие в костюме летучей мыши или Бэтмена, смогут попасть в зоопарк совершенно бесплатно», – резюмируется в сообщении.