РИАМО – 1 июн. В экошколе «Кусково» в субботу пройдет квест, в Бирюлевском дендропарке состоятся творческие мастер-классы, в парке «Сказка» пройдут мастер-класс бойцов смешанных единоборств и праздничный концерт, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мосприрода приглашает отпраздновать День защиты детей на природных территориях столицы. Гостей ждут мастер-классы, концерты и экскурсии.

В семейном парке «Сказка» (улица Крылатская, дом 18) в субботу в 12:00 состоятся мастер-класс бойцов смешанных единоборств и праздничный концерт.

«В 12:00 на территории вольерного комплекса природной территории «Кузьминки-Люблино» (улица Кузьминская, дом 10, строение 1) пройдет праздник «Творческая лаборатория «Территория вдохновения», – уточняется на сайте.

Природная территория «Москворецкий» приглашает на квест «Экология» (улица Исаковского, напротив дома 33). Начало в 12:00. В 13:00 по адресу: Строгинское шоссе, владение 1А пройдет праздник «День защиты детей». Сотрудники эколого-просветительского центра «Битцевский лес» в 12:00 проведут квест «Когда я был маленьким» (Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3).

В 11:00 в экоцентре «Царская пасека» (поселок Измайловская пасека, дом 1) состоится занятие для детей шести- 10 лет и их родителей «Аленький цветочек». Экошкола «Кусково» (улица 3-я Музейная, дом 40, строение 1) приглашает на «Пиратский квест», начало в 12:00.

«В Бирюлевском дендропарке (улица Липецкая, владение 5А) пройдут мастер-классы по созданию открыток и росписи деревянных фигур, а также подвижные игры – футбол, мини-эстафета, состязание по перетягиванию каната». – перечисляется в материале.

В экоцентре «Конный двор» (улица Металлургов, дом 41) самых маленьких гостей ждет интерактивная экскурсия «Сказки Терлецкого леса». Начало в 11:00.

В 12:00 в зоне отдыха «Тропарево» (улица Островитянова, дом 10) начнется праздник «Дети природы». Посетители примут участие в викторине «Отгадайка», квесте «Бойскауты» и мастер-классе «Бинокль». Также здесь пройдут гимнастическое шоу и занятия по развивающей гимнастике, будет работать студия аквагрима.