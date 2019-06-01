РИАМО – 1 июн. Библиотеки столичного департамента культуры подготовили специальную программу для посетителей книжного фестиваля «Красная площадь», который пройдет в мегаполисе с 1 по 6 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Освоить азы каллиграфии или узнать, что такое поэтический слэм, можно будет на площадке «Москва – литературный мегаполис». Она расположится рядом с Историческим музеем.

«Здесь разместится шатер «Библиотеки Москвы» и малая сцена. В шатре откроется лекторий. Гости смогут принять участие в мастер-классах и послушать лекции о литературе, а также посетить презентации книжных новинок. Там также появится комфортная лаундж-зона, где посетители узнают об электронных услугах библиотек, послушают аудиокниги, расположившись на небольших диванах», – говорится в сообщении.

На малой сцене будут проходить спектакли и концерты. Зрители смогут наблюдать за происходящим на сцене, расположившись на мягких пуфах.

«Столичные библиотеки участвуют в фестивале «Красная площадь» ежегодно. В этом году он впервые продлится шесть дней, поэтому мы подготовили для горожан насыщенную программу, в которую входит около 100 бесплатных мероприятий. Это экскурсии, перформансы, спектакли, концерты, мастер-классы и презентации книг российских авторов», – уточнили в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров.

Кроме того, в шатре «Библиотеки Москвы» на специальной стойке можно будет получить единый читательский билет. Каждый день фестиваля на стойке будут выдавать билеты для библиотек одного из шести столичных округов, которые подключены к библиотечной информационной системе.

«Для того чтобы получить электронную читательскую карту, нужен паспорт», – дополняется в материале.

Всего на фестивале будет работать 12 площадок. Первого и 2 июня они будут открыты с 10:00 до 23:00, а с 3 по 6 июня работают с 10:00 до 22:00. Подробное расписание и программа книжного фестиваля «Красная площадь» опубликовано на сайте.

«В шатре «Библиотеки Москвы» 1 июня в 15:15 свою книгу «500 неизвестных» представит министр Правительства Москвы, глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. Она посвящена одному из самых востребованных современных методов экспертизы произведений русской портретной живописи – историко-предметной атрибуции», – подчеркивается в сообщении.

Автор книги проанализировал портреты, на которых изображены неизвестные персоны, используя знания о военной форме, наградах и геральдике Российской империи.

Таким образом были установлены личности людей, позировавших художникам. При проведении своих исследований Кибовский использовал генеалогические, биографические и исторические данные. Среди изученных полотен работы таких именитых художников, как Николай Крамской, Карл Брюллов, Владимир Боровиковский и Василий Суриков.

Третьего июня в шатре пройдет традиционный библиотечный телемост с известными писателями.

«Он свяжет Москву с библиотеками в других городах России, среди которых Самара, Салехард, Саранск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск и Владивосток. Писатели Александра Маринина, Татьяна Полякова, Татьяна Степанова, Анна и Сергей Литвиновы, Олег Рой и Татьяна Веденская ответят на вопросы читателей. Начало телемоста в 12:45», – уточняется на сайте.

На следующий день, 4 июня, в 18:00 писатель Тим Скоренко презентует свою книгу «Изобретено в СССР». В ней он рассказывает о талантливых советских ученых, инженерах, медиках и других специалистах, которые создавали уникальные вещи.

«Например, в книге можно прочесть об аппарате Илизарова, телескопе Максутова и мазере (квантовом генераторе)», – разъясняется в материале.

Помимо презентаций и встреч с писателями, гостей фестиваля ждут интересные лекции. Так, Эльмира Жданова, искусствовед, сотрудник Третьяковской галереи, расскажет о том, почему «Русские сезоны» Сергея Дягилева стали неотъемлемой частью европейской культуры начала XX века и как проходили гастроли балетной труппы по Европе и США. Лекция пройдет 2 июня в 12:45 в шатре «Библиотеки Москвы».

Пятого июня в 19:15 всех желающих ждут на игровой лекции «Темная сторона сказки». На ней можно будет узнать, почему сказки так любят дети и отчего некоторые сказки довольно мрачные.

Детей также ждут в шатре «Библиотеки Москвы» 2 июня в 14:15 на мастер-класс, посвященный книге художника и иллюстратора Юваля Зоммера «Большая книга моря».

«Он создал серию иллюстрированных детских изданий о мире животных. Участники не только узнают о том, как создавалась эта книга, но и смогут раскрасить картинки с морскими обитателями – китами и медузами. Сначала это сделают при помощи ватных дисков, а затем детали прорисуют краской и кисточкой. Все материалы выдадут на месте», – говорится в сообщении.

Также 3 июня в 16:30 подросткам, а также взрослым гостям фестиваля в шатре расскажут, как быстро, легко и без зубрежки запомнить информацию. Поможет в этом специальная техника – мнемоника. Участники мастер-класса узнают, как образное мышление и особенности работы мозга помогают справиться с запоминанием больших объемов информации, и смогут применить на практике три метода мнемотехники.

«Научиться писать гусиным пером и тушью все желающие смогут там же на мастер-классе по каллиграфии, который пройдет 5 июня в 13:00. Участники научатся красиво выводить буквы старославянской азбуки, например, ять, ижицу и пси», – добавляется в сообщении.

Услышать музыку, созданную из воздуха, можно будет на концерте-лекции, посвященном редкому электронному музыкальному инструменту – терменвоксу. Это единственный инструмент, на котором играют бесконтактным способом, только при помощи движения рук в воздухе. Звучание зависит от изменения расстояния между руками музыканта и антеннами инструмента. Вертикальная прямая антенна отвечает за тон звука, а горизонтальная дугообразная – за его громкость.

Терменвокс изобрел в 1920 году советский ученый Лев Термен. Вести концерт-лекцию будет исполнитель и композитор Петр Термен, правнук изобретателя. Мероприятие пройдет 5 июня в 16:45 на малой сцене.

Побывать на поэтическом турнире можно будет 3 июня в 17:30 на малой сцене. Там пройдет слэм, в котором примут участие 15 молодых авторов. Каждому поэту дадут на выступление ровно три минуты, а победителя выберет публика при помощи карточек для голосования.

«Вечером 4 июня на малой сцене горожане смогут увидеть авторский проект «Пушкин. Музыкальное посвящение» актера Владислава Маматенко. Он прочитает отрывки из повести «Метель» под аккомпанемент Московского молодежного эстрадно-симфонического оркестра имени Владимира Шикина. Они исполнят композиции Георгия Свиридова.

Выступление дополнит песочная анимация», – уточняется на сайте.

В день рождения Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня, на малой сцене для детей покажут отрывки из нового полнометражного российского анимационного фильма «Руслан и Людмила», который в скором времени выйдет в прокат. Показ начнется в 16:30.

В этом году книжный фестиваль «Красная площадь» проведут в пятый раз. Помимо московской площадки, будет еще 12 тематических зон. Фестиваль пройдет под эгидой Года театра в России. В общей сложности на фестивале запланировано 500 мероприятий. Там представят книги издательств из 52 регионов России.

«Кульминацией фестиваля станут юбилейные торжества 6 июня, в день 220-летия со дня рождения русского поэта Александра Пушкина. На площадках состоятся поэтические чтения, перформансы, спектакли, специальные показы и концертная программа», – резюмируется в материале.