РИАМО - 1 июн. В первый день лета в Московской области стартует четвертый сезон проекта «Танцуй в парках», который проводится в партнерстве с Федерацией акробатического рок-н-ролла Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

Как и в прошлом году, площадками, на которых развернется фестиваль, станут парк культуры и отдыха имени Льва Толстого в Химках, а также парк культуры и отдыха «Долгопрудный» в одноименном городе.

«Проект «Танцуй в парках» уже стал традиционным для Подмосковья. Из года в год интерес и количество участников только растет, видна востребованность в нем среди населения. Ежегодно около 1,5 тысячи человек присоединяются к акции и регулярно посещают мастер-классы. В этом году мы будем проводить его в четвертый раз», – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что это не только возможность научиться чему-то новому, но также и повод активно провести выходные и найти новых знакомых.

В Химках в субботу пройдет открытие летнего рок-н-ролльного сезона, где все зрители увидят выступления танцевальных коллективов в акробатическом рок-н-ролле и буги-вуги. Кроме того, любой желающий сможет разучить несколько танцевальных движений и станцевать на площадке вместе с профессионалами. Для жителей Долгопрудного открытие состоится 2 июня.

На протяжении всего лета еженедельно по субботам в Химках, а по воскресеньям в Долгопрудном с 15:00 по 17:00 для всех желающих будут проходить танцевальные мастер-классы.

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