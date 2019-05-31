РИАМО - 31 мая. Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил заем в 389 миллионов рублей резиденту ОЭЗ «Дубна» компании «Гранат Био Тех», средства пойдут на создание серийного производства медицинских двусторонних игл для взятия венозной крови, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Компания «Гранат Био Тех» получила одобрение займа по программе «Комплектующие изделия». С помощью этих средств предприятие организует серийное производство двусторонних игл с камерой визуализации для взятия венозной крови и создаст дополнительно 135 рабочих мест для высококвалифицированных кадров к 65 уже имеющимся.

«Мы поддерживаем инновационный проект компании «Гранат Био Тех» по организации современного высокотехнологичного производства и впредь готовы создавать инвестору самые благоприятные условия. Сегодня отечественный спрос на двусторонние иглы в основном удовлетворяется китайскими, американскими и европейскими производителями. В результате реализации проекта резидента ОЭЗ «Дубна» доля иностранных компаний на российском рынке может снизиться со 100 до 70%», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что с помощью внедрения новых технологий резидент ОЭЗ «Дубна» будет производить продукт, который сможет конкурировать не только внутри страны, но будет иметь экспортный потенциал. Стоимость проекта составляет 486,9 миллиона рублей, и льготный заем в 389,3 миллиона рублей, предоставленный ФРП, станет для компании хорошим подспорьем в его реализации.

«В настоящее время в России полностью отсутствует производство двусторонних игл с камерами визуализации. Это уже второй этап в гармоничном развитии проекта по созданию вакуумных систем для взятия и транспортировки венозной крови. На первом этапе мы реализовали производство вакуумных пробирок с различными наполнителями. Это производство полного цикла, мы осуществляем не только сборку, но и выпуск компонентов пробирок», - отметил генеральный директор ООО «Гранат Био Тех» Александр Шишов.

Мощность высокотехнологичного серийного производства двусторонних игл с камерой визуализации для взятия венозной крови - около 80 миллионов единиц продукции в год. В рамках проекта планируется запустить производство пластиковых компонентов иглы (камер визуализации и колпачков) с использованием высокоточных, полностью электрических комплексов и уникальную автоматизированную сборочную линию. Продукция будет реализовываться через сеть дистрибьюторов, а также поставляться напрямую в медицинские учреждения.