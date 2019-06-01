РИАМО - 1 июн. В рамках фестиваля «Мировые балетные каникулы» на ВДНХ в субботу состоится большая праздничная дискотека, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета фестиваля.

«Тысяча танцовщиков со всего мира, десятки выступлений, три дня насыщенной сценической программы. Для зрителей «Мировые балетные каникулы» – это возможность не только вживую увидеть потрясающие выступления, но и от души потанцевать самим», – говорится в материале.

С 31 мая по 2 июня гостей ждет порядка 150 часов мастер-классов: они будут идти в режиме нон-стоп сразу на семи сценах-«ротондах» расположенных около фонтана Дружбы народов.

Профессиональные артисты продемонстрируют самые эффектные движения 30 различных танцевальных направлений.

Применить полученные знания можно будет на общей дискотеке в субботу, которая пройдет с 21:45 до 23:00.

Тема вечеринки – «ФутБалет» – объединяет главные события прошлого и нынешнего лета, те, что затронули и вдохновили всех без исключения: чемпионат мира по футболу и фестиваль «Мировые балетные каникулы», футбол и балет.

Специальными гостями на ней станут легенда российского балета Николай Цискаридзе, капитан сборной России на ЧМ-2018 Игорь Акинфеев и прославленный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.