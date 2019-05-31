РИАМО - 31 мая. В первом квартале 2019 года смертность в Подмосковье сократилась на 4,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рождаемость также уменьшилась, а лидером по рождаемости стала Балашиха, говорится в сообщении пресс-службы Мособлстата.

По данным регистрации ЗАГС, поступившим в Мособлстат, в январе-марте 2019 года в Московской области число родившихся составило 16687 человек. По отношению к аналогичному периоду прошлого года количество новорожденных уменьшилось на 19,2%.

«Число умерших сократилось на 4,4% и составило 23270 человек. Из наиболее частых причин смерти в январе-марте 2019 года выделялась группа болезней системы кровообращения, на которую приходилось 39,6%, от болезней нервной системы умерло 15,5% населения, от новообразований – 14,6%, от травм и отравлений – 7,4%, от болезней органов пищеварения –5,5%, от психических расстройств – 4,3%, от болезней органов дыхания – 2,8%, от инфекционных и паразитарных болезней – 0,9% и от прочих причин 9,4%», — говорится в сообщении.

Лидирующую позицию по рождаемости в январе-марте 2019 года заняла Балашиха - 1099 человек.

«За три месяца с начала года зарегистрированы 7390 браков, что на 16,5% меньше показателя прошлого года. Достаточно позитивен показатель по динамике разводов. Если в январе-марте 2018 года их количество достигало 8183 единиц, то в 2019 году – 4510 единиц, таким образом, количество разводов сократилось почти в два раза», — добавляется в сообщении.

Что касается миграционных потоков, то число прибывших уменьшилось на 6,2%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, выбывших – на 2,7%. Миграционная убыль составила 16,8%.

Положительное сальдо миграции сложилось главным образом за счет притока населения из других регионов России (49349 человек), международная миграция также дает положительный результат (10927 человек).