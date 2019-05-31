РИАМО - 31 мая. Сто дополнительных парковочных мест появится в 2019 году в Москве благодаря тому, что поменяется направление движения на 17 улицах столицы, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Мы постоянно следим за ситуацией на дорогах и принимаем меры по ее улучшению: проводим мероприятия по снижению аварийности, увеличиваем количество парковочных мест, оптимизируем маршруты жителей за счет изменения направлений движения», — сказал первый заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Александр Ходаков.

Он добавил, что некоторые решения принимаются на основании обращений граждан, которые ежедневно поступают в адрес центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, восемь участков улиц станут односторонними, а девять - двусторонними. Благодаря изменению схем движения повысится уровень безопасности дорожного движения. На улицах, где будет введено одностороннее движение, жители избавятся от проблем, которые возникали здесь при встречном разъезде, а также получат дополнительные парковочные места. Ввод двустороннего движения на девяти улицах улучшит транспортную связность районов.