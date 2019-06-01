РИАМО - 1 июн. В летние лагеря Крыма в первую смену по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поедут около 1,1 тысячи человек, всего этим летом по таким путевкам в детских лагерях отдохнут почти 10 тысяч детей.

По словам министра социального развития Московской области Ирины Фаевской, региональные власти в этом году приобрели 9,8 тысячи путевок. Из них – 5,4 тысячи – это Краснодарский край, побережье Черного моря и 4,5 тысячи – это путевки в Крым. Первая смена в Краснодарский край уже заехала, это лагеря Анапы и Туапсинского района. В субботу начинается заезд в Крым.

Она добавила, что в первую смену в Краснодарский край уехало более 1,3 тысячи детей. В первую смену в Крым уедет около 1,1 тысячи детей. В Московской области детей готовы принять 96 летних лагерей.

Ранее Фаевская сообщала, что около 400 тысяч детей из Подмосковья отдохнут летом в оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания.