РИАМО - 1 июн. В Московской области в субботу стартует социальная кампания «Маленький пассажир – большая ответственность!», жители региона смогут из социальной рекламы и видеороликов узнать, как обезопасить своих детей на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье.

Проблема безопасности несовершеннолетних пассажиров в регионе стоит очень остро. В 2018 году произошло 522 аварии с детьми до 16 лет, в результате которых 21 ребенок погиб, 573 получили травмы. При этом почти в 20% случаях дети ехали непристегнутыми. В 2019 году произошли три аварии, в которых погибли несовершеннолетние, в двух случаях при перевозке не использовались ремни безопасности.

«В апреле-мае по инициативе управления Госавтоинспекции Московской области был проведен общественный мониторинг использования детских удерживающих устройств при подвозе детей к детским садам. Собранные <…> сведения только подтвердили необходимость расширения деятельности по информированию взрослых о важности соблюдения дорожных правил и использовании автокресел», – отмечается в сообщении.

Социальная компания продлится до 1 сентября. О безопасности маленьких пассажиров расскажут в тематических виде- и аудиороликах, с помощью социальной рекламы и информационных листовок.