РИАМО - 1 июн. В отеле «Улиткино» в Щелкове в рамках празднования Международного дня защиты детей в субботу пройдет областной фестиваль детского творчества «Дети – наше будущее!» для детей региона, в том числе для сирот, детей-инвалидов и детей социально не защищенных категорий, говорится в сообщении пресс-службы комплекса «Кремль в Измайлове».

Праздник организован выставкой-ярмаркой «Вернисаж в Измайлове», входящей в состав комплекса «Кремль в Измайлове», при поддержке комитета по туризму Подмосковья, министерства социального развития Московской области, Московской ассоциации кулинаров, благотворительного фонда Чулпан Хаматовой «Подари жизнь», благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро».

«Московская ассоциация кулинаров проведет конкурс кондитерского искусства «Сладкая радость» среди студентов профильных образовательных учреждений Москвы и Московской области. Профессионалы кулинарного мастерства и заслуженные повара ассоциации оценят внешние достоинства конкурсных изделий, а маленькие гости мероприятия проголосуют за понравившиеся сладости в специальной номинации «Детский выбор», – отмечается в сообщении.

Гости и участники фестиваля смогут наблюдать, как на их глазах рождаются шедевры, а также примут участие в интерактивных конкурсных программах и мастер-классах от ведущих шеф-поваров Москвы, победители которых получат памятные призы от организаторов и партнеров фестиваля. По окончании конкурса все гости смогут продегустировать приготовленные десерты.

Почетными гостями фестиваля станут деятели в областях культуры, спорта, кулинарии.

«Одним из самых запоминающихся моментов этого дня станет флешмоб граффитистов, которые вместе с маленькими гостями разрисуют отель радужными красками. Для всех гостей состоится праздничный концерт с участием танцевальных и песенных коллективов центров детского и юношеского творчества Московской области», – добавляется в сообщении.

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