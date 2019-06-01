РИАМО - 1 июн. Почти в 20 парках Москвы пройдут мероприятия, связанные с Международным днем защиты детей, например, в Перовском парке состоится необычное криошоу с использованием жидкого азота, сухого льда и газа, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В 19 парках столичного департамента культуры подготовили праздничную программу к Международному дню защиты детей. 1 июня в городских зонах отдыха организуют яркие шоу, концерты, бесплатные мастер-классы, познавательные лекции и спортивные игры, принять участие в которых смогут все желающие», - говорится в сообщении.

Бабушкинский парк отметит Международный день защиты детей большим музыкальным концертом. В зеленом театре на главной сцене, расположенной в центре парка, можно будет послушать классические композиции, джаз, рок-н-ролл в исполнении лауреатов международных музыкальных конкурсов, а также воспитанников детской музыкальной школы имени Г.В. Свиридова.

Увидеть выступление ходулистов, а также поучаствовать в различных эстафетах и конкурсах горожане смогут в парке Победы на Поклонной горе. Гостей ждут на детской площадке, расположенной у входа. На творческих мастер-классах взрослых и детей научат мастерить браслеты из бисера, заколки и открытки из картона. А для самых маленьких посетителей устроят шоу мыльных пузырей.

В ландшафтном парке «Митино» праздник пройдет на двух площадках — спортивной и танцевальной. На Археологической площади посетители смогут посоревноваться в перетягивании каната и поиграть в хоккей в гигантских надувных костюмах. А для самых выносливых организуют забег в лаптях, которые спортсмены получат на месте.

Подробное расписание и время проведения мероприятий опубликовано на сайтах городских парков и в разделе «Афиша» на mos.ru.