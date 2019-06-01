РИАМО - 1 июн. На территории Москвы в субботу откроются 108 зон отдыха у воды, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«По традиции 1 июня в Москве открывается купальный сезон. В настоящее время в городе имеется 126 мест массового отдыха у воды. Из них летом будут работать 108 зон отдыха, в том числе восемь зон отдыха с купанием. Остальные зоны отдыха находятся на реконструкции», – говорится в сообщении.

Зоны отдыха с купанием расположены на пляже «Левобережный» (САО); в парке «Тропарево» (ЮЗАО); на пляже Мещерское (ЗАО); в Серебряном Бору-2, Серебряном Бору-3, на 4-й линии Хорошевского Серебряного Бора, в Строгинской пойме (СЗАО); на озерах Черном и Школьном (Зеленоград).

Кроме того, как и в прошлом году, в парках «Сокольники», «Фили», «Измайловский», на ВДНХ и в «Лужниках» будут работать открытые летние бассейны.

Для отдыхающих в зонах отдыха у воды будут установлены шезлонги, скамейки, беседки и урны. Во всех зонах отдыха с купанием предусмотрено наличие питьевой воды, туалетов, кабинок для переодевания, душевых кабин, автостоянок, спасательных станций и медицинского обслуживания.