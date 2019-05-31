РИАМО – 31 мая. Российский пенсионер со средней пенсией с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может тратить ежедневно не более 200 рублей в день, эту проблему можно решить в рамках работы по вопросу демографических проблем в стране, сообщает в пятницу РИА Новости.

«Средний размер пенсии, который сейчас составляет чуть более 14 тысяч рублей, конечно, не может обеспечить пожилому человеку достойный уровень жизни. Нехитрый подсчет расходов, таких как оплата ЖКХ (в среднем 5 тысяч рублей), приобретение жизненно необходимых лекарств (2 тысячи рублей), расходы на предметы личной гигиены (не менее 1 тысячи рублей) говорит о том, что на питание (при условии отсутствия расходов на одежду и обувь) остается всего 6 тысяч рублей, или 200 рублей в день», — сказала аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

По ее мнению, решить эту проблему можно в рамках работы по вопросу демографических проблем в России.

Аудитор отметила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взымаются с заработных плат работающих граждан и поступают в Пенсионный фонд России, а средняя зарплата в некоторых регионах составляет 20-25 тысяч рублей.

Орлова добавила, что эту проблему нельзя быстро разрешить, нужны все перечисленные в нацпроекте «Демография» комплексные меры и время.