РИАМО - 31 мая. Официальное присвоение аэропорту «Шереметьево» имени Александра Сергеевича Пушкина получит соответствующее отражение на фирменных вывесках на входах в пассажирские терминалы, в элементах оформления интерьеров и на информационных носителях, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

В пятницу вышел указ президента Российской Федерации «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». В соответствии с указом международному аэропорту «Шереметьево» присвоено имя А.С. Пушкина.

«Образ, вехи из биографии и художественное творчество поэта будут достойно представлены и воплощены современными технологичными средствами и креативными форматами в аэропорту», - говорится в материале.

Имя поэта появится на приветственных баннерах, медиаэкранах, посадочных талонах, в пассажирских зонах отдыха - в бизнесах-залах, комнатах матери и ребенка, залах для маломобильных пассажиров. Для воплощения новых имиджевых задач разработан специальный фирменный стиль.

«Многотысячный коллектив «Шереметьева» поддерживает инициативу и гордится тем, что крупнейшему аэропорту Европы присвоено имя великого русского поэта. Это имя станет важным элементом национальной идентичности для миллионов российских и зарубежных пассажиров, прибывающих в Москву», - отметил генеральный директор аэропорта Михаил Василенко.

В юбилейный год А.С. Пушкина в аэропорту запланированы фотовыставки, лекции и перформансы, знакомящие российскую и международную публику с неисчерпаемым творческим наследием поэта. В рамках обширной культурно-просветительской программы откроется литературная гостиная в музее истории «Шереметьева».

Средства индивидуализации акционерного общества «Международный аэропорт «Шереметьево» останутся прежними: фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение.