РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 мая. Жительницы Королева смогут подать заявки на конкурс красоты «Миссис Королев-2019» до 30 июня, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Конкурс «Миссис Королев-2019» пройдет при поддержке городской администрации, главы города Александра Ходырева и организатора конкурсов «Миссис Москва» и «Миссис Россия» Аллы Маркиной.

«В Королеве впервые в Московской области пройдет масштабное и очень красивое событие - фестиваль, конкурс красоты и материнства «Миссис Королев-2019». Заявки на конкурс принимаются до 30 июня, все вопросы можно задать в личные сообщения аккаунта @businesswomanclub_ru в Instagram», - говорится в сообщении.

В течение трех месяцев участницы будут посещать мастер-классы, лекции, тренинги и экскурсии для того, чтобы подготовиться к главному гала-вечеру, где компетентное жюри выберет только одну Миссис Королев. Именно она представит наш город на всероссийском уровне.

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