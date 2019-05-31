РИАМО - 31 мая. Комитет Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации поддержал федеральный законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность за зацепинг, в частности, рассматривается возможность ввода дифференцированных штрафов на железнодорожном транспорте, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Зацепинг - проезд на поездах или других транспортных средствах с внешней стороны (на крышах, открытых переходных и тормозных площадках, в открытых кузовах, с боковых или торцевых сторон вагонов).

«Такой проезд опасен для жизни и здоровья как самих нарушителей, так и окружающих. Нередки также трагические инциденты, связанные с зацеперами, многие из которых закончились гибелью. По статистике, предоставленной управлением на транспорте министерства внутренних дел по ЦФО, в 2015 году пострадали 102 человека (49 - со смертельным исходом), в 2016 году - 103 человека (49 - со смертельным исходом)», - говорится в материале.

Из этого количества по причине зацепинга пострадали в 2015 году 45 человек (16 - со смертельным исходом), в 2016 году - 37 человек (девять - со смертельным исходом).

Таким образом, в 2015 году почти каждый второй, а в 2016 году - каждый третий травмированный на железной дороге в ЦФО несовершеннолетний - это упавший с подвижного состава. При этом более 36% всех случаев травмирования подростков на железнодорожном транспорте в ЦФО приходится на зацепинг.

Наибольшее распространение экстремальное увлечение получило на Московской и Октябрьской железных дорогах (Москва, Санкт-Петербург). Так, из всех случаев травмирования подростков на железнодорожном транспорте в ЦФО почти 90% случаев приходится на Московский транспортный узел.

Поэтому федеральным законопроектом предлагается установить следующие дифференцированные штрафы на железнодорожном транспорте: в Российской Федерации – от 1 тысячи до 2,5 тысяч рублей; Москве и Санкт-Петербурге – от 3 тысяч до 4 тысяч рублей (в связи со сложной транспортной системой и большой опасностью для жизни и здоровья).

Кроме этого, за повторное правонарушение – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, а за проезд на крышах автобусов, трамваев, троллейбусов предусматриваются штрафы: в Российской Федерации – от 1 тысячи до 2 тысяч рублей; Москве и Санкт-Петербурге – от 2 тысяч до 3 тысяч рублей (в связи со сложной транспортной системой и большой опасностью для жизни и здоровья); за повторное правонарушение – от 3 тысяч до 4 тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.