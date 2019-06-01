РИАМО - 1 июн. С субботы инспекторы Госадмтехнадзора Московской области начнут масштабные проверки исполнения юридическими и должностными лицами обязанности по заключению с региональным оператором договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«Организации, не имеющие договоров, образовывают мусор, который не вывозится или вывозится незаконно в не предназначенные для этого места. Мы получаем значительное количество обращений от жителей по поводу несанкционированных навалов мусора, который в том числе образуется по вине таких организаций», — сказал Пестов.

Он добавил, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с субботы Госадмтехнадзор региона начнет проводить тотальные проверки всех юридических лиц и принимать все предусмотренные законодательством меры для того, чтобы договоры на вывоз мусора были заключены.

«Особое внимание будет уделяться дачным поселкам и СНТ – в летний период там находится большое количество людей, а условия для цивилизованного сбора мусора зачастую не созданы», — подчеркнул Пестов.

В случае отсутствия договора на вывоз мусора инспекторами будет применен административный штраф в размере до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 250 тысяч для юридических лиц по статье 8.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Привлекаться к ответственности будут все юридические лица, не имеющие договоров с регоператорами и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Московской области, в результате которой образуются твердые коммунальные отходы. Это предприятия сферы торговли и услуг, организации и учреждения, СНТ, объекты транспортной инфраструктуры и так далее.

В настоящее время инспекторы регионального Госадмтехнадзора проводят масштабную разъяснительную работу о необходимости заключения таких договоров.

В проверках участвуют представители общественности, инспекторы Госадмтехнадзора, внештатные инспекторы, административные комиссии муниципальных образований.

С 1 января 2019 года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.