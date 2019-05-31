РИАМО - 31 мая. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России о нарушении ООО «О’кей» антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужила поступившая в управление жалоба поставщика на действия торговой сети по навязыванию невыгодных условий поставки продовольственных товаров и создания препятствий для доступа на товарный рынок.

«По результатам рассмотрения дела комиссией было принято решение о наличии в действиях ООО «О’кей» нарушения пункта 2 части 1 статьи 13 и подпункта «е» пункта 4 части 1 статьи 13 закона о торговле, выразившегося в установлении поставщику требований о пересмотре ранее согласованных цен на поставляемые товары в сторону уменьшения под угрозой прекращения договорных отношений между сторонами в случае непринятия предложения об уменьшении цены. ООО «О’кей» выдано предписание об устранении нарушений, выявленных комиссией», - говорится в материале.

Не согласившись с решением и предписанием, общество обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «О’кей» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.