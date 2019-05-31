РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 мая. В пятницу в подмосковном Королеве стартовал четвертый корпоративный чемпионат рабочих профессий госкорпорации «Роскосмос» профессионального мастерства по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы - 2019», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Чемпионат пройдет с 31 мая по 4 июня по 14 компетенциям: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Электроника», «Сварочные технологии», «Инженерный дизайн CAD», «Изготовление прототипов», «Рекрутер», «Охрана труда», «Интернет-маркетинг», «Инженер-технолог», «Технология композитов», «Сетевое и системное администрирование», «Лабораторный химический анализ», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности».

«Уважаемые участники, чемпионат рабочих профессий мы начали проводить в 2016 году. Важно, что он проходит по стандартам WorldSkills, потому что ни один проект невозможно реализовать без высоко квалифицированных рабочих. Желаю успехов, уверен, что вы проявите лучшие свои качества и покажете все свои профессиональные навыки, удачи», - сказал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В чемпионате примут участие свыше 400 сотрудников из 30 предприятий ракетно-космической промышленности и образовательных организаций. Также для участников в рамках чемпионата предусмотрены деловая и культурная программы.