РИАМО - 1 июн. СМС-сообщения о передвижении машин скорой помощи будут получать жители Подмосковья после звонка на номер «112», кроме того, с помощью специального приложения теперь можно отследить движение машины.

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, был открыт новый сервис, который позволяет получить полное информирование при вызове скорой помощи.

«Когда выехала, приходит СМС, сколько времени до места вызова, и сам факт прибытия тоже фиксируется. При этом вы можете с помощью приложения «112», в опции «Скорая помощь» видеть фактическое движение автомобиля», - сказал Воробьев.

По словам главы региона, всего в Подмосковье работает более 700 карет скорой помощи, оперативность их приезда находится на постоянном контроле, система постоянно совершенствуется.

С субботы система отслеживания передвижения скорой помощи начинает работу.

Мобильное приложение системы-112 Московской области было запущено в июле 2017 года. Это первое подобное приложение, внедренное на территории России. В июне 2018 года вышла обновленная версия, в нем появилась кнопка «Я здесь, мне нужна помощь». Также более удобной стала функция поиска на интерактивной карте ближайших подразделений экстренных оперативных служб и госучреждений. На сегодняшний день его скачали уже порядка 31 тысячи пользователей. Оно доступно в магазинах приложений App Store и Google Play по запросу «112 МО».

Для иностранных граждан предусмотрена англоязычная версия. При скачивании приложения на мобильное устройство, где установлен английский язык, оно автоматически адаптируется.