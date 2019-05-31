РИАМО - 31 мая. Московские следователи расследуют уголовное дело в отношении троих соучастников в возрасте от 21 до 30 лет, которые подозреваются в похищении жителя столицы и вымогательстве 14 миллионов рублей, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Она отметила, что, в зависимости от роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в», «з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья), и пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере).

«По данным следствия, вечером 24 мая 2019 года вблизи одного из жилых домов по улице Плющева в Москве четверо соучастников, имея умысел на хищение имущества, вступили между собой в преступный сговор, угрожая применением насилия, похитили генерального директора одной из столичных компаний и в течение нескольких дней против воли удерживали его в различных столичных квартирах», - сказала Иванова.

За освобождение они потребовали от потерпевшего передать им денежные средства в размере 14 миллионов рублей, принадлежащие юридическому лицу. Получив все необходимые данные, сообщники осуществили электронный перевод и перевели денежные средства в сумме 12 миллионов рублей на подконтрольный им счет. 30 мая потерпевшему удалось самостоятельно освободиться и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

В ходе проведения спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных следователями столичного ГСУ СК России совместно с сотрудниками полиции, трое подозреваемых в совершении указанных преступлений были задержаны, местонахождение четвертого соучастника устанавливается.

В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.