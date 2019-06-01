РИАМО - 1 июн. В России с субботы отменили плату за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи, говорится в сообщении пресс-службы «Ростелекома».

Таким образом, с таксофонов теперь можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране, поскольку ранее компания уже обнулила стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений.

«Мы последовательно повышаем доступность и простоту использования универсальных услуг связи. Теперь пользователи могут позвонить в любой населенный пункт страны бесплатно и без телефонной карты. Можно позвонить родственникам и друзьям, а можно — в больницу или в министерство в Москве», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Он добавил, что после того как «Ростелеком» отменил плату за местные звонки, их трафик вырос в пять раз и составил в 2018 году более 2,5 миллионов минут. Если бы это был один разговор, он бы без перерыва продолжался почти пять лет.

Таксофоны в первую очередь выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор).

«Ростелеком» обеспечивает работу 148 тысяч универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах. Всего таксофоны установлены в 131 тысяче населенных пунктов страны, из них 118 тысяч, или 80% от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.