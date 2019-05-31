РИАМО - 31 мая. Фонду поддержки и содействия Московского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в безвозмездное пользование передадут усадьбу Соллогубов в Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Объект культурного наследия регионального значения - усадьба Соллогубов, датируемая XVIII веком, а также два строения в Серпухове (улица Калужская, дом 46/12) будут переданы общественной организации «Русское географическое общество» в безвозмездное пользование на 25 лет», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он добавил, что после заключения договора безвозмездного пользования Русское географическое общество планирует отремонтировать основное здание и создать в нем краеведческий музей с тематической картинной галереей.

Министр пояснил, что усадьба Соллогубов включена в программу «Усадьбы Подмосковья» в начале 2018 года. Согласно программе, объекты культурного наследия в неудовлетворительном состоянии предлагаются инвесторам в аренду на 49 лет для реализации бизнес-проектов при условии восстановления исторического облика. Семь лет дается инвестору на реставрацию объекта культурного наследия, после чего арендатор получает право на льготную аренду «рубль за метр».

«С марта 2018 года усадьба выставлялась на торги в рамках программы «Усадьбы Подмосковья», но так и не нашла хозяина. Именно поэтому, когда Русское географическое общество обратилось в правительство области с просьбой передать усадьбу под социальные цели с условием восстановления, мы не отказали», - отметил Коган.

Министр добавил, что наличие в городе музея – актуальная тема для всех поколений и найдет отклик в сердцах жителей. Темы культуры, искусства, исторических корней и малой родины сейчас очень популярны среди молодежи.

«Краеведческий музей – это место, где человек может проследить историю родного края, познакомиться с его знаменитыми жителями и почувствовать связь поколений», - подчеркнул Коган.

Усадьба Соллогубов - двухэтажное здание в стиле классицизма площадью 1,5 тысячи квадратных метров конца XVIII – начала XIX века - была резиденцией одного из богатейших людей России, купца Ф.А. Солодовникова.

В 1873 году, сменив нескольких владельцев, усадьба стала собственностью графини Соллогуб, которая разместила в ней пансионат для малообеспеченных детей и сирот и училище для белошвеек. В советское время в здании усадьбы располагалось медицинское училище.

В 2007-2009 годах был произведен ремонт - заменено кровельное покрытие, выполнен косметический ремонт интерьеров.