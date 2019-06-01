РИАМО – 1 июн. В России вступил в силу закон, который позволяет супругам составлять совместные завещания, наследственные договоры, в том числе с юридическими лицами.

Соответствующий документ президент РФ Владимир Путин подписал летом прошлого года.

В соответствии с текстом закона, супруги могут завещать как общее имущество, так и имущество каждого из них любым лицам, а также любым образом распределять доли наследства среди наследников.

Причиной для аннулирования завещания может стать признание недействительности брака как до, так и после смерти одного из супругов.

Также в документе определяется право супругов на составление наследственных договоров, в которых будут прописываться положения соглашений о будущем наследстве между возможным наследодателем и возможными наследниками.

В законе оговаривается, что договор может быть заключен с любым лицом, его условия будет определять дальнейший порядок перехода прав на наследуемое имущество.

Закон вступает в силу с субботы.