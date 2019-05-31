РИАМО - 31 мая. На Торговой площади в Дмитрове пройдет социальная ярмарка «Ценопад» с 3 по 9 июня, на площадке будет представлен широкий ассортимент ягод, фруктов и овощей нового урожая, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

«На ярмарке будет организовано 40 торговых мест. Производители и фермеры Московской области и соседних регионов представят широкий ассортимент продовольственной продукции и товаров народного потребления по ценам на 15-20% ниже, чем в сетевых магазинах, а на некоторые («ценопадные продукты») скидка составит до 70%», - сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

По его словам, в этот раз, «ценопадными» станут более 25 наименований продуктов. Кроме того, на ярмарке уже представлен широкий ассортимент ягод, фруктов и овощей нового урожая.

«Так, например, пока подмосковная клубника еще дозревает на полях, на «Ценопаде» в Дмитрове, гости и жители Московской области могут приобрести краснодарскую клубнику по цене 200 рублей за 1 килограмм, а также абрикосы – 190 рублей за килограмм, персики, цветную капусту, молодой картофель, кабачки и многое другое», - подытожил министр.