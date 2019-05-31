РИАМО - 31 мая. Для обеспечения безопасности детей в детских лагерях на территории Подмосковья спасатели и пожарные начинают проводить большую профилактическую работу, в рамках которой будет рассказано об основных правилах пожарной безопасности и поведения на воде, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Этим летом на территории Подмосковья планируется к открытию около 1,2 тысячи детских лагерей. Большинство из них (1,1 тысячи) – пришкольные лагеря дневного пребывания. Также будет работать около 100 лагерей с круглосуточным пребыванием.

«Профилактическими мероприятиями будут охвачены все данные учреждения. Подобные инструктажи и практические тренировки будут проведены для каждой смены детских лагерей. В них принимают участие как дети, так и преподавательский состав», - говорится в сообщении.

В рамках профилактических мероприятий спасатели рассказывают об основных правилах пожарной безопасности и поведения на воде, о внедрении в области единого номера вызова экстренных служб – «112», показывают способы обращения со спасательными средствами, а также приемы оказания первой помощи.

Занятия проводят сотрудники ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ «Мособлпожспас». Для привлечения интереса детей к подобным учебным занятиям спасатели и пожарные проводят их в различном формате - тематические викторины, соревнования, конкурсы и практические тренировки по эвакуации.

Перед началом летнего сезона все лагеря были обследованы пожарными инспекторами. В частности, спасатели проверили наличие и исправность систем противопожарной защиты, огнетушителей, состояние водоисточников, эвакуационных выходов.

Особое внимание уделялось детским лагерям, территория которых граничит с лесом, – таких в Подмосковье 26. Все они будут находиться под постоянным надзором пожарно-спасательных подразделений, защищены противопожарными минерализованными полосами, оборудованными на границах с лесными участками.