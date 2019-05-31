РИАМО - 31 мая. Дорожное транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на федеральной трассе в Дмитровском городском округе, столкнулись три машины, среди которых был грузовик, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 18:00 на 32 километре дороги А-107 в Дмитровском городском округе столкнулись три транспортных средства. Водитель легкого автомобиля, двигаясь по обочине, зацепил грузовой автомобиль, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим легковым автомобилем», - говорится в материале.

В результате происшествия погиб один человек.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать ПДД.