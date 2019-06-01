РИАМО - 1 июн. Закон об отмене национального роуминга вступил в силу в России, данный закон позволит гражданам сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными и коллегами, проживающими в других регионах страны.
Закон об отмене национального роуминга президент РФ Владимир Путин подписал в конце прошлого года.
Теперь пользователи мобильной связи смогут сэкономить примерно 36 миллиардов рублей.
Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга, при этом премьер-министр отметил, что это окончательный вердикт по данному вопросу.
Отмена роуминга внутри страны обсуждалась крупнейшими операторами мобильной связи России и ранее, однако это делалось из-за требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
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