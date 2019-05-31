РИАМО - 31 мая. В службу «02» поступило сообщение о обнаружении мужчины с огнестрельным ранением в подъезде дома на улице Адмирала Макарова, сейчас на месте работают сотрудники полиции, информация проверяется, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В 18:17 в службу «02» позвонила женщина, которая состоит на учете в психоневрологическом диспансере, и сообщила о якобы имевшем месте быть огнестрельном ранении на улице Адмирала Макарова, дом 5», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место прибыли сотрудники полиции и медики, кроме звонившей на месте предполагаемого происшествия никого не находилось.

«Сейчас проводится проверка», - заключил сотрудник пресс-службы.