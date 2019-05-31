РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мая. Московский областной онкологический диспансер в Балашихе с 1 июня проведет месячник удаленных консультаций по новообразованиям кожи и мягких тканей, в ходе акции любой житель Подмосковья сможет прислать фото образований на коже и краткое описание своего состояния, сообщается на сайте медучреждения.

С каждым годом число заболеваний меланомой кожи и смертность от этой болезни неуклонно растут, поэтому вопросы ранней диагностики приобретают особую значимость. Важно своевременно выявить подозрительные кожные образования.

«С 1 июня 2019 года стартует месячник удаленных консультаций по новообразованиям кожи и мягких тканей, который проводит Московский областной онкологический диспансер. Любой житель Московской области, который не сможет приехать 22 июня на День диагностики новообразований кожи и мягких тканей в областной онкодиспансер, может прислать фото образований на коже и краткое описание своего состояния. Все обращения будут рассмотрены врачами-онкологами и, в случае необходимости в ответном письме, адресата пригласят на прием в Московский областной онкодиспансер», - говорится в сообщении.

Фото формата jpeg с разрешением не менее 1024*768 и краткое описание образований кожи и мягких тканей нужно присылать по почте info@gbuzmood.ru с 1 по 30 июня 2019 года.

Цель данной акции – как можно обширнее обследовать население на предмет раннего обнаружения онкологических заболеваний кожи, а также привлечь внимание граждан к факторам риска, провоцирующим развитие меланомы и рака кожи.

Также до 21 июня можно записаться на день диагностики новообразований кожи и мягких тканей, который состоится 22 июня. Запись проводиться по телефону: 8(495)521-46-15 в будние дни с 8:00 до 16:00.

В этот день с 9:00 до 15:00 все желающие смогут получить консультации врачей-онкологов в области дерматологии. А также по рекомендации и направлению специалистов онкодиспансера будет возможность пройти цитологические исследования.

Акции проводятся для жителей Подмосковья, не состоящих на учете у врача-онколога.