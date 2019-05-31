РИАМО - 31 мая. ОАО «РЖД» реконструирует железнодорожную инфраструктуру в Одинцове на остановочном пункте «Баковка» Белорусского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Новую платформу построят по направлению в сторону Москвы. Платформа в сторону области уже готова, ее возвели в рамках реализации проекта по организации ускоренного движения поездов на участке Москва – Одинцово. Также на остановочном пункте уже есть подземный пешеходный переход с выходом на платформу. Кроме того, уложены третий и четвертый главные пути, что позволило увеличить пропускную способность остановочного пункта.

«Для строительства второй платформы железнодорожники возвели временную деревянную платформу, которая позволяет пассажирам пользоваться пригородным железнодорожным сообщением на период поэтапной реконструкции инфраструктуры. Параллельно ведется демонтаж старой платформы», — говорится в сообщении.

Со 2 июня пригородные поезда по направлению в Москву начнут останавливаться для посадки и высадки пассажиров на достроенной части временной платформы.

Московские центральные диаметры (МЦД) − новый вид транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав, фактически, систему наземного метро. В рамках первого этапа реализации проекта планируется открытие в конце 2019 – начале 2020 года двух диаметров − МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск.