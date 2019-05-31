РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. Спортсменов из Люберец отобрали для участия в соревнованиях по джигитовке в рамках фестиваля «Спасская башня», сообщила «РИАМО в Люберцах» сотрудница конноспортивного клуба «Каскад» Наталия Юрченко.

Отборочный этап прошел в пятницу. Его проводила Кремлевская школа верховой езды в КСК «Измайлово» по двум возрастным категориям - 2012-2009 годы рождения и 2008-2005 годы рождения. Всего участвовали команды из Волгограда, Липецка, Твери, Санкт-Петербурга, Серпухова, Люберец, Зеленограда, а также воспитанники Кремлевской школы верховой езды.

«Всего было 18 участников среди малышей и 20 среди ребят постарше. Из каждой категории отобрали по 10 человек. Шестое место и приглашение на фестиваль «Спасская башня» завоевала наша самая маленькая участница соревнований Полина Игнаткина. Ей нет даже семи лет», - сказала Юрченко.

Четвертое место в старшей категории и приглашение на фестиваль получила Дарья Брей. Третье место в старшей категории завоевал Евгений Кисин.

Как провести лето в Подмосковье>>