РИАМО - 31 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил многодетным столичным семьям государственные награды – орден «Родительска слава» и медаль ордена «Родительская слава», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Указом президента Российской Федерации Владимира Путина этими наградами были удостоены восемь семей за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций», — говорится в сообщении.

Ордена получили многодетные родители Калашниковы Светлана и Иван (9 детей), Самарины Татьяна и Василий (8 детей), Стриевские Ольга и Константин (8 детей), Бояринцева Татьяна и Зайцев Алексей (9 детей).

Медали вручили Гусаровым Елене и Ивану (7 детей), Лихановым Елене и Александру (4 детей), Марыкиным Татьяне и Александру (7 детей), Травиновой Ксении и Чубарову Михаилу (7 детей).

Для получения ордена «Родительская слава» родители должны состоять в браке, воспитать семерых и более детей (седьмой ребенок должен достичь возраста трех лет). Усыновителей награждают при условии достойного воспитания и содержания детей в течение не менее пяти лет.

Для получения медали ордена «Родительская слава» условия такие же, кроме количества детей — их должно быть четыре и более, четвертый ребенок должен достичь возраста трех лет.

При награждении орденом «Родительская слава» одному из награжденных родителей (усыновителей) выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей из федерального бюджета. Выплаты при награждении медалью ордена не предусмотрено.

Для многодетных семей в Москве предусмотрен ряд льгот и выплат. Например, они пользуются льготами по бесплатному обеспечению лекарствами и бесплатному проезду в общественном транспорте, оплате услуг ЖКХ и взносов на капитальный ремонт.

На каждого ребенка до 18 лет выплачивается ежемесячная компенсация на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни. Семьям с 3-4 детьми платят 1,2 тысячи рублей на каждого ребенка, семьям с пятью и более детьми – 1,5 тысячи рублей на каждого ребенка.

Матерям, родившим 10 и более детей, проживающим в Москве и получающим пенсию, производится ежемесячная компенсационная выплата в размере 20 тысяч рублей.